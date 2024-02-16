DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağındaki kazanın göz göre geldiğini; kaza öncesi yapılan uyarıların dikkate alınmadığını söyledi.
Çiftyürek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de zaman zaman İliç'teki maden kazası gibi büyük kazaların yaşandığını, "hükümetin gerçek sorumlular yerine birkaç mühendis ile görevli personel hakkında hukuki işlem başlattığını" savundu.
Erzincan'daki olayın uluslararası bir suç niteliğinde olduğunu dile getiren Çiftyürek, "Fırat- Dicle havzası çok büyük risk altında. Bölgedeki siyanürlü 10 milyon metreküplük toprak ne olacak? Yağacak yağmur ve karla bu toprak dağılmayacak mı?" diye sordu.
Çiftyürek, Kanadalı firmanın kendi ülkesinde siyanürle altın arayamadığını ancak hükümetin bu firmaya Türkiye'de faaliyette bulunma imkanı verdiğini, ortaya çıkan kazayla insan ve çevre sağlığının zarar gördüğünü kaydetti.
"Erzincan'daki maden kazası göz göre göre geldi." ifadesini kullanan Çiftyürek, "Bölgedeki tehlikeye karşı sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar uyarıda bulundu. Ama iktidar bu itirazları dinlemedi ve herkesi susturdu. Hatta bazılarını cezalandırdı. Bu olayı bir iş kazası olarak görmek doğru değil." diye konuştu.
DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp de düzenlediği basın toplantısında, her çocuğun ana dilini öğrenmeye hakkı olduğunu belirterek, Kürtçenin önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin UNESCO'nun Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'nin kültür, dil, din ve azınlıklara ilişkin bazı maddelerine çekince koyduğunu aktaran Gökalp, "Yıllardır uluslararası ve ulusal çocuk hakları örgütleri bu çekincelerin kaldırılması için çağrı yapıyor ancak bu talep karşılanmıyor. Gelin UNESCO'nun Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'nin ana dili ile ilgili koyulan çekinceleri kaldıralım. Anadilinde eğitimin önündeki engelleri kaldıralım." dedi.
Son Dakika › Politika › DEM Parti Milletvekilleri Maden Kazası ve Anadilinde Eğitim İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
CHP lideri Özgür Özel, İzmir Dikili'deki konuşmasında CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemi Tugay'ı tanıtırken pot kırdı. Özel, halka seslenirken Tugay yerine başka bir ismin elini tuttu. Yaptığı yanlış tanıtıma Özel'in de güldüğü görüldü.
ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi. Veri öncesi ÜFE'nin yüzde 0.1 artması bekleniyordu.
ATM'lerde nakit çekim limiti, daha önce 5 bin lira olan tutardan en az 10 bin liraya çıkarıldı. Bazı bankaların bu limiti 15 bin liraya kadar yükselttiği belirtildi.
Fenomenlere yönelik operasyonla malvarlığına el konulan ve sonrasında 11 yıllık eşinin kendisini eskortla aldattığını söyleyen Neslim Güngen, bu sefer de ölüm tehditleri aldığını belirterek "Benim ve çocuklarımın başına gelebilecek her şeyin sorumlusu eşimdir" dedi.
Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de pakette yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?