DEM Parti milletvekilleri Meclis'te işsizlik ve uyuşturucu iddialarını dile getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

DEM Parti milletvekilleri Meclis'te işsizlik ve uyuşturucu iddialarını dile getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti milletvekilleri Meclis'teki toplantılarda işsizlik, sermaye piyasası soruşturması ve okul çevresinde uyuşturucu ile sigara satışı iddialarını dile getirdi. İrmez geçici istihdamı eleştirirken Beştaş Meclis araştırması, Şenyaşar okul çevresinde denetim çağrısı yaptı.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarıyla gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, Şırnak'ta işsizlik ve yoksulluğun ağır boyutlara ulaştığını savundu.

İktidarın, bölgenin sorunlarına yönelik kapsamlı bir kalkınma programı ortaya koyamadığını öne süren İrmez, geçici istihdam modelleriyle işsizlik oranlarının düşük gösterildiğini iddia etti.

Geçici istihdam modellerinde de kamudaki kalıcı işe alımlarda da adil ve eşitlikçi bir yaklaşım uygulanmadığını savunan İrmez, "İnsanların umuduyla, emeğiyle, onuruyla oynamaya kimsenin hakkı yok." dedi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, sermaye piyasalarında soruşturması devam eden işlemlerin gerçek bilançosunun rakamlar değil, insanların hayatlarındaki etkileri olduğunu söyledi.

Denetim görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle sorumlu kurum yöneticilerine tepki gösteren Beştaş, "İnsanlar paralarını güvenli bir gelecek umuduyla yatırdılar ve bu paraların hesabını şimdi kim verecek?" diye konuştu.

Konunun peşini bırakmayacaklarını belirten Beştaş, "Eğer herkes bunun hesabını soracağız diyorsa hemen bir Meclis araştırması başlatılmalı. Vekiller bu meselenin bütün yönleriyle araştırılmasında bizzat söz sahibi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Şanlıurfa'da uyuşturucu kullanma yaşının ortaokul ve ilkokul öğrencilerine kadar düştüğünü iddia etti.

Okulların çevresinde 18 yaşından küçüklere satışı yasak olmasına rağmen sigara satıldığını öne süren Şenyaşar, "Başta valilik olmak üzere emniyet müdürlüğünü ve belediye zabıtalarını göreve çağırıyorum: Okul çevresinde denetimi artıralım, çocuklara tütün satanlara gerekli uyarıları yapalım, uymayanlara gerekli cezai işleri uygulayalım. Şanlıurfa halkı olarak bununla mücadele etmeliyiz. Herkese büyük sorumluluk düşüyor." dedi.

Kaynak: AA
DEM PartiPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı
17:46
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
17:27
Fransa’da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Fransa'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:20
Bakan Kurum: Ben hiçbir belediye başkanını, “Görüşelim“ diye davet etmedim
Bakan Kurum: Ben hiçbir belediye başkanını, "Görüşelim" diye davet etmedim
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
17:10
Gebze’de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Gebze'de 2 kişinin öldüğü selde sürüklenen araç 6 gün sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 18:34:54. #7.12#
SON DAKİKA: DEM Parti milletvekilleri Meclis'te işsizlik ve uyuşturucu iddialarını dile getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei