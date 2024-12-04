DEM Parti Milletvekillerinden Kayyum Atamalarına Tepki

Politika

DEM Parti milletvekilleri, bazı belediyelere kayyum atanması nedeniyle TBMM'deki Şeref Holü'nde Kürtçe slogan atarak oturma eylemi düzenledi.

DEM Parti milletvekilleri, 'terörle iltisak veya terör örgütlerine destek vermek' suçlarından görevden alınan belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanlığınca kayyumlar atanmasına tepki amacıyla TBMM'de oturma eylemi düzenledi. Eylemde "Kayyım değil, demokrasi" ve "Eş başkanlık mor çizgimizdir" yazılı dövizler taşıyan milletvekilleri, Kürtçe sloganlar attı. - ANKARA