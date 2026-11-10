DEM Partili Hun, Göle'de genç ağaçların kesildiğini iddia etti, durdurulmasını istedi - Son Dakika
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DEM Partili Hun, Göle'de genç ağaçların kesildiğini iddia etti, durdurulmasını istedi

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Hun, Meclis'teki basın toplantısında Göle'de genç ağaçların 'gençleştirme' adı altında kesildiğini iddia ederek kesimlerin durdurulmasını istedi. Göle Dernekler Federasyonu üyeleriyle görüşen Hun, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının kesime tepki gösterdiğini belirtti.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Ardahan'ın Göle ilçesinde genç yaştaki ağaçların "gençleştirme" adı altında kesildiğini iddia ederek, bu ağaçların "özel ağaçlar" olduğunu söyledi.

Hun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Göle'de yaşayanların bu duruma tepki gösterdiğini anlattı.

Göle'de kesilen ağaçların "özel" olduğunu savunan Hun, şöyle konuştu:

"Göle'de son birkaç aydır yürüyüşler yapılıyor. Göle ormanlarındaki bu duruma vatandaş karşıdır. İktidarın Göle ormanlarından bir an önce elini çekmesini istiyoruz. Göle'deki sivil toplum kuruluşları buna karşı. Genç ağaçları kesip bu uygulamaya 'gençleştirme' demek yaşanan tahribatı örtbas etmek demektir. Ardahan'ın ormanları birilerine rant devşirmek için gözden çıkarılacak kaynak değildir. Bu ormanlar halkın yaşam alanıdır, gençlerin geleceğidir. Kesimler acilen durdurulmalıdır."

Hun, basın toplantısını Göle Dernekler Federasyonu üyeleriyle gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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