DEM Partili Kok, Başakşehir'de 1 öğrencinin öldüğü kavgayı Meclis'te değerlendirdi - Son Dakika
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DEM Partili Kok, Başakşehir'de 1 öğrencinin öldüğü kavgayı Meclis'te değerlendirdi

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DEM Parti milletvekilleri Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi. DEM Partili Kok, Başakşehir'deki ortaokulda 1 öğrencinin öldüğü, 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı kavgaya değinerek eğitim sisteminin yeniden kurgulanmasını istedi.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığına yöneltilen soru önergelerine cevap verilmediğini iddia ederek, bu duruma tepki gösterdi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda görev aldığını anlatan Gergerlioğlu, komisyon raporunun hala hazırlanmadığını belirterek, bu durumu eleştirdi.

İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok ise Tunceli Milletvekili Ayten Kordu ve İzmir Milletvekili İbrahim Akın'la düzenlediği basın toplantısında, bazı okullarda meydana gelen saldırıları değerlendirdi.

İstanbul Başakşehir'deki ortaokulda dün bir öğrencinin yaşamını yitirdiği, 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı kavgaya değinen Kok, tüm saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Eğitim sisteminin yeniden kurgulanması gerektiğini söyleyen Kok, "Ailelere, eğitime bağlı gelir desteği sağlanmalıdır. Çocuk yoksulluğunu azaltmaya yönelik ciddi, kapsamlı bir ulusal program hazırlanmalı ve derhal uygulanmalıdır. Her okula psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve rehber öğretmen zorunlu olarak görevlendirilmelidir. Okullarda güvenlik, polisle değil, sosyal destekle sağlanmalıdır. Gençler için kültürel, sanatsal ve sosyal alanlar genişletilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
BaşakşehirDEM PartiPolitikaEğitimSon Dakika

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