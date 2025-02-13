DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.
DEM Parti'den "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla yeni bir sürecin mimarı olan MHP lideri Bahçeli'ye yönelik övgü dolu mesajlar devam ederken son çıkış ise DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den geldi.
Halk TV'de katıldığı televizyon programında "Sayın Bahçeli bu sürecin nihayete ermesi açısından en önemli figür mü?" sorusu yöneltilen Temel "Ben hiçbir zaman Sayın Bahçeli hakkında böyle bir değerlendirme yapacağımı düşünmüyordum ama söyleyeyim. Şu an Türkiye'nin gerçek anlamda bulunduğu riskleri, Orta Doğu'da ve dünyada gerçek anlamda güç olmasının önündeki pranganın Kürt sorunu olduğunun en bilincinde olan lider Sayın Bahçeli'dir. Ben bir gün bu değerlendirmeyi yapacağımı hayal edemiyordum" yanıtını verdi.
MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz hafta başarılı bir operasyon geçirmişti. Bahçeli'nin, 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti. MHP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek." denilmişti. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli de hızla iyileştiğini ifade etmişti.
Son Dakika › Politika › DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler - Son Dakika
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