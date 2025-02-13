DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler

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DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel "Şu an Türkiye'nin gerçek anlamda bulunduğu riskleri, Orta Doğu'da ve dünyada gerçek anlamda güç olmasının önündeki pranganın Kürt sorunu olduğunun en bilincinde olan lider Sayın Bahçeli'dir. Ben bir gün bu değerlendirmeyi yapacağımı hayal edemiyordum" dedi.

13.02.2025 10:26
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

ART ARDA ÖVGÜ MESAJLARI

DEM Parti'den "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla yeni bir sürecin mimarı olan MHP lideri Bahçeli'ye yönelik övgü dolu mesajlar devam ederken son çıkış ise DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den geldi.

DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler
DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel.

CANLI YAYINA DAMGA VURAN SÖZLER

Halk TV'de katıldığı televizyon programında "Sayın Bahçeli bu sürecin nihayete ermesi açısından en önemli figür mü?" sorusu yöneltilen Temel "Ben hiçbir zaman Sayın Bahçeli hakkında böyle bir değerlendirme yapacağımı düşünmüyordum ama söyleyeyim. Şu an Türkiye'nin gerçek anlamda bulunduğu riskleri, Orta Doğu'da ve dünyada gerçek anlamda güç olmasının önündeki pranganın Kürt sorunu olduğunun en bilincinde olan lider Sayın Bahçeli'dir. Ben bir gün bu değerlendirmeyi yapacağımı hayal edemiyordum" yanıtını verdi.

BAHÇELİ OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz hafta başarılı bir operasyon geçirmişti. Bahçeli'nin, 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti. MHP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek." denilmişti. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli de hızla iyileştiğini ifade etmişti.

DEM Partili Tayip Temel\'den Bahçeli için övgü dolu sözler

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Son Dakika Politika DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Selim Kayisi:
    Artık Bahçeli Beyi yalnızca DEMliler övüyor. AK Parti bile övmüyor. 64 13 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Benim Rahmetli BAŞBUĞUM Bunları iyiki görmedi.Vay be MHP NE HALE DÜŞTÜN. 46 21 Yanıtla
  • ertugrul aydın:
    sana verdigimiz oya yazık 47 17 Yanıtla
  • osman şahin:
    BAHÇELİ ARTIK ÖLÜMLERİN KAN DÖKÜLMESİNİN ANLAMSIZ OLDUĞUNU BU ÜKEYE BARIŞIN HUZURUN KARDEŞÇE YAŞAMIN ÖNEMİNİ ANLAMIŞ OLMALI 28 30 Yanıtla
  • KADİR gerçekler:
    Bahçeli yi dem partililer övüyorsa vay o MHP nin haline. Bunca şehit kanının sorumlusu olan terör örgütünü destekleyen bir parti MHP nin başındaki Bahçeli ye övgü dolu sözler söylerse , sormazlar mı? Vatan için bunca şehit boşa mı verildi. Savunduğunz değerleri ayaklar altına aldınız. Bahçeli nin bu tür dönüşlerine alıştık amma Vatan için kendini feda eden şehitler için, Milli değerler için ve bu hareket için uğraş verenler için Ülkücülük icin bunlar olmamalıydı... 30 18 Yanıtla
  • Osman Koca:
    babamın sözü: Biri beni övüyorsa hikayenin sonunu beklerim.. 31 7 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    bir olabilsek önümüzü kimse kesemez 16 9 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Bozacının şahidi şıracı... Allah mesut etsin,bir yastıkta kocasınlar.. 13 5 Yanıtla
  • Tatar9515:
    Azrail aleyhi vesaalam yakındır gelir 11 2 Yanıtla
  • mustafa Kulein:
    Abdullah Kara-Antalya, Adem Zongur-Kırıkkale, Ahmet Apak-Denizli, Ahmet Aran-Manisa, Ali Arar-Konya, Aydın Kuzey-Çanakkale, Baki Umutlu-Denizli, Birol İrfan Askar-Afyonkarahisar, Cavit Yaman-Samsun, Ercan Çobanoğlu-Denizli, Erkan Kaçan-Konya, Hasan Gültutan-Hatay, Haydar Aslan-Trabzon, Hikmet Özdemir-Malatya, Hilmi Şahin-Konya, Hüseyin Çelik-Denizli, İbrahim Erten-Konya, İlyas Uyar-Konya, Mehmet Öztürk-Denizli, Mehmet Tura-Adana, Mevlüt Özkan-Konya, Murat Elibol-Çanakkale, Murat Menteş-Bolu, Musa Sarıgöz-Osmaniye, Mustafa Koçanoğlu-Denizli, Mustafa Yılmaz-Konya, Nihat Odabaşı-Kastamonu, Ramazan Akkaya-Kastamonu, Selahattin Aysan-Isparta, Şenol Cansız-Samsun, Şeref Tay-Denizli, Uğur Bozacı-İstanbul, Ünal Kalafat-İstanbul." 7 2 Yanıtla
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