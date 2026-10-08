DEM Partili vekiller Meclis'te cezaevi iddialarını ve Van'ın sorunlarını dile getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Partili vekiller Meclis'te cezaevi iddialarını ve Van'ın sorunlarını dile getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti milletvekilleri Meclis'te cezaevi iddialarını, Van'ın sorunlarını ve KİT Komisyonu'nun denetimlerini gündeme getirdi. Ayan cezaevlerinde önlem ve soruşturma isterken, Dindar Van'da amatör spora destek gerektiğini söyledi; İrmez KİT Komisyonu'nun çalışmalarını eleştirdi.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, cezaevlerinde keyfi politikalar uygulandığını iddia ederek, sağlığa erişim ve tedavi hakkının engellendiği, keyfi cezaların verildiği yönünde şikayetlerin kendilerine iletildiğini söyledi.

Cezaevlerinde yaşanan tüm hak ihlallerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade eden Ayan, bu sorunlar için önlem alınması ve soruşturma açılması talebinde bulundu.

Van Milletvekili Mahmut Dindar, Van'da eğitimde, ulaşımda, sağlıkta ve spor alanında sorunlar yaşandığını söyledi.

Şehirde amatör sporun desteklenmesi gerektiğini kaydeden Dindar, "Van'da spor altyapısını güçlendirmek için geç kalınıyor. Bir an önce gereği yapılmalıdır." diye konuştu.

Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunun gelecek hafta denetim faaliyetlerine başlayacağını anımsattı.

Komisyonun çalışmalarını eleştiren İrmez, bazı KİT'lere yönelik yaptıkları araştırmaları paylaştı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıDEM PartiPolitikaCezaeviVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Havalimanında şoke eden manzara Pantolonundan 10 kuş çıktı Havalimanında şoke eden manzara! Pantolonundan 10 kuş çıktı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 18:29:48. #7.12#
SON DAKİKA: DEM Partili vekiller Meclis'te cezaevi iddialarını ve Van'ın sorunlarını dile getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei