DEM Partisi'nden Sağlık ve Uyuşturucu İle Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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DEM Partisi'nden Sağlık ve Uyuşturucu İle Mücadele Çağrısı

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DEM Parti milletvekilleri, hasta tutukluların tahliyesi ve uyuşturucu ile mücadele için çağrıda bulundu.

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündemi değerlendirdi.

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, hasta hükümlü ve tutukluların tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Muş'taki hastanelerde randevu alınamadığını öne süren Çakı, kentin sağlık yatırımlarından mahrum bırakıldığını savundu.

Çakı, Muş'un Varto ilçesindeki hastanede kadın doğum uzmanının bulunmadığını, bu nedenle hastaların başka illere sevk edildiğini söyledi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, uyuşturucu ve madde bağımlılığının dünyanın ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı halk sağlığı ve güvenlik sorunlarından biri olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün uyuşturucu ile mücadele verilerini hatırlatan Aslan, Şırnak'ta da uyuşturucu kullanımının arttığını söyledi.

Aslan, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığına ve ilgili tüm kurumlara sesleniyoruz: Yıllardır verilen sözler artık yerine getirilsin. Şırnak'ta Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ve Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) kurulsun. Sadece AMATEM'in kurulması da yetmez, bu konuda gerekli uzman kadro, tedavi ve rehabilitasyon imkanları sağlansın, destek mekanizmaları kurulsun. Gençleri uyuşturucuya sürükleyen yoksulluk, işsizlik, eğitimden kopma gibi konularda Şırnak için özel bir strateji hayata geçirilsin. Okullardaki rehberlik servisi ile sosyal hizmetler, aile hekimleri, gençlik merkezleri, AMATEM ve ÇEMATEM arasında takip sistemi kurulsun."

Kaynak: AA

DEM Parti, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partisi'nden Sağlık ve Uyuşturucu İle Mücadele Çağrısı - Son Dakika

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