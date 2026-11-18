Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP'den istifa kararını projelerine bağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demre'nin CHP'li Belediye Başkanı Fahri Duran, partisinden istifa etti. Duran, liman, yol, sahil koruma, arıtma ve Çayağzı planı gibi hükümet odaklı projeler için görev süresi dolana kadar mücadele edeceğini, aylık 12 milyon liralık bütçenin yetersiz olduğunu söyledi.
ANTALYA'nın Demre ilçesi Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, projelerini hayata geçirmek amacıyla CHP'den istifa ettiğini söyledi. Duran şöyle dedi:
"Güzel bir ilçede yaşıyorum. Proje geliştirmem lazım. Kırbağızlı Limanı, yol, sahillerin korunması, Kaleköy'deki arıtma, Çayağzı planı ve projesi. Bunların tamamı hükümet odaklı projeler. Demre Belediyesi'nin aylık 12 milyon liralık bütçesiyle yapılacak işler değil. Daha çok bunlar için mücadele edeceğim. Görev sürem dolana kadar bunları hayata geçirebilirsem ne mutlu bana."
Kaynak: DHA
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