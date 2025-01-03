Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 5. Sırada

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 2024 yılının En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları değerlendirmesinde 5. sırada yer aldı.

ORC'nin araştırma şirketi yaptığı araştırmayla, 2024 yılının En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları sıralaması belirlendi. Yapılan araştırma sonuçlarına göre listede 1'inci sırayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2'nci İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3'üncü sırayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 4'üncü sırayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer alırken, 5'inci sırada Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu aldı.

31 Mart seçimlerinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun 9 ayda yaptığı hizmetlerle 5'inci sırada yer alması, Denizli'de büyük bir takdirle karşılandı. - DENİZLİ