Denizli Büyükşehirden bayram öncesi 10 milyon liralık destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Horoz Kart sahibi vatandaşların hesaplarına 10 milyon liralık bayramlık et desteği yatırdı. Ramazan Bayramı ile birlikte ihtiyaç sahiplerine toplamda 42,25 milyon liralık destek sağlandı.

Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahibi emekli ve dar gelirli vatandaşların yüzünü güldüren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kurban Bayramı'nda da zorlu ekonomik şartlarda yaşam mücadelesi veren hemşehrilerini unutmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü sosyal destek projesiyle, düzenli hane yardımı alan sosyal destek kartı (Horoz Kart) sahibi vatandaşların hesaplarına 2.000 TL'lik bayramlık et desteği yatırıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin mutfak masraflarına katkıda bulunmak ve bayram sevincini paylaşmak amacıyla hayata geçirilen projeyle yaklaşık 10 milyon liralık destek sağlandı.

"Hiçbir hanede bayram sevinci eksik kalmasın"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, dar gelirli hemşehrilerinin yanlarında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Biz, hiç kimsenin kendini yalnız ve çaresiz hissetmeyeceği bir Denizli inşa etmek için yola çıktık. Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız. Paylaşmanın ve dayanışmanın bereketiyle, hiçbir hanemizde bayram sevinci eksik kalmasın istiyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum."

İki bayramda 42,25 milyon liralık destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, düzenli hane yardımı alan Horoz Kart sahibi vatandaşlara 2.500 TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ile sosyal yardımları kapsayan 16 milyon TL, 3.250 emekliye ise 5.000 TL olmak üzere 16 milyon 250 bin TL destek sağlamıştı. Kurban Bayramı'nda yapılan yaklaşık 10 milyon liralık gıda desteğiyle birlikte iki bayramda ihtiyaç sahiplerine toplamda 42,25 milyon lira dolayında yardım yapıldı. - DENİZLİ