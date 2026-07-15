Dervişoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dervişoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı

Dervişoğlu\'ndan 15 Temmuz Mesajı
15.07.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında yaptığı açıklamada, o gece devletine sahip çıkan tüm vatandaşları saygıyla selamladı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı sistemi ve mevcut yönetimi eleştirerek parlamenter sisteme dönüş çağrısı yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasi görüşü ve parti tercihi ne olursa olsun, 15 Temmuz gecesi devletine ve millet iradesine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamladığını söyledi.

Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, o gece devletin silahlarının millete çevrildiğini kaydetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bombalandığını, Türk askeri üniforması taşıyan hainlerin askere, polise ve sivillere kurşun sıktığını belirten Dervişoğlu, 15 Temmuz gecesi 253 şehit verildiğini ve binlerce kişinin yaralandığını hatırlattı.

Dervişoğlu, şehitleri rahmetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu belirterek, "Siyasi görüşü ve parti tercihi ne olursa olsun, o gece devletine ve millet iradesine sahip çıkan bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin denetim mekanizmalarını zayıflattığını öne süren Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sadece tek aktörlü değildir, aynı zamanda tek onay yapılıdır. Böyle bir düzende yetki şahsidir, sorumluluk ise sahipsizdir." görüşünü savundu.

Ekonomi, hukuk ve dış politikaya ilişkin de eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, mevcut yönetim anlayışının Türkiye'nin temel sorunlarını derinleştirdiğini ileri sürdü.

Parlamenter sisteme dönüş çağrısı yapan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Parlamenter sistem, yalnızca başbakanlık makamını yeniden kurmak değildir. Meclisin yeniden millet iradesinin merkezi olması, hükümetin, milletin temsilcilerine hesap vermesi, kararın meşveretle alınması ve sorumluluğun üstlenilmesidir. Yargının iktidarın talimatından, bürokrasinin parti sadakatinden kurtarılmasıdır. Yürütmenin meclis tarafından denetlenmesi ve bağımsız yargıyla sınırlandırılmasıdır. Çünkü devlet aklı bir kişinin aklı değildir. Devlet, meşveretle akleder, kanunla hareket eder ve milletine hesap vererek güçlenir."

Kaynak: AA

Dış Politika, 15 Temmuz, İYİ Parti, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı
Şanlıurfa’da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı Şanlıurfa'da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı
Arjantin, İngiltere maçı öncesi giyeceği formayı değiştirdi Sebebi bir hayli ilginç Arjantin, İngiltere maçı öncesi giyeceği formayı değiştirdi! Sebebi bir hayli ilginç

17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 18:04:04. #7.13#
SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.