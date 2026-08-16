Dervişoğlu'ndan Hacı Bektaş Veli'ye Anma Mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 755. yılında andı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgiyle gönülleri birleştiren, kardeşliği ve birlikte yaşamayı öğreten, insanı insan olduğu için yücelten Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi, vefatının 755. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle anıyorum."
Kaynak: AA
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