Dervişoğlu'ndan Hacı Bektaş Veli'ye Anma Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgiyle gönülleri birleştiren, kardeşliği ve birlikte yaşamayı öğreten, insanı insan olduğu için yücelten Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi, vefatının 755. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle anıyorum."