Destici'den İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Destici'den İsrail'e Sert Eleştiri

Destici\'den İsrail\'e Sert Eleştiri
16.06.2025 14:31
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Mustafa Destici, İsrail'in saldırılarını kınayarak, uluslararası kuruluşlardan ceza talep etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'ye ve İran'a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Elbette ki barıştan ve ateşkesten yanayız. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar da bu haydutluğu kimsenin yanına kar olarak bırakmamalıdır ve herkes yaptığının bedelini uluslararası mahkemelerde ödemelidir." dedi.

Sivas Belediyesine ait sosyal tesislerde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Destici, dünyanın gündeminde İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ve İran'ın da buna verdiği karşılığın yer aldığını aktardı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının, katliamlarının, soykırımlarının, sonrasında Lübnan'a, Suriye'ye saldırılarının ve en nihayetinde İran'a saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Destici, "Bunun uluslararası bir meşruiyeti de yoktur, tamamen bir haydut devlet, bir terörist devlet mantığıyla hareket etmektedir." diye konuştu.

Destici, İsrail'in gücünü ABD başta olmak üzere İngiltere, Fransa ve diğer Batılı devletlerden aldığını savunarak, İsrail'in bunları kendi başına yapamayacağını ifade etti.

İsrail'in İran'ın nükleer silah programı uyguladığını gerekçe göstererek saldırdığını belirten Destici, "Bunu sadece İran mı uyguluyor. Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da, İsrail'de, Rusya'da, Çin'de nükleer silahlar yok mu? Kendisi için tehdit olarak görüyormuş. Biz de sendekini tehdit olarak görüyoruz, başka ülkelerdekini tehdit olarak görüyoruz. Eğer bu bir tehditse nükleer programları bütün ülkelerin durdurması lazım." ifadelerini kullandı.

"İran'ı halledebilirlerse mutlaka hedef Türkiye olacaktır"

Bunun kararını verecek İsrail veya ABD değil, uluslararası kuruluşlar olduğuna dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak elbette bizim buradan çıkartacağımız dersler vardır. Biz başından itibaren terörle ilgili konuşurken hep Suriye, Irak, İran ve Türkiye diye söylüyorduk. Nitekim bu sıralama şimdi İran'da. Hiç kimsenin şüphesi olmasın İran'ı halledebilirlerse mutlaka hedef Türkiye olacaktır. Çünkü Türkiye hem siyonist ve terörist İsrail için hem başta ABD olmak üzere emperyalist güçler için kendi emelleri önünde en büyük engellerden biridir. Onun için mutlaka Türkiye'yi de bölmek, parçalamak, başta savunma sanayisi ve nükleer çalışmalar olmak üzere bütün bunları inkıtaya uğratmak için sırası geldiğinde mutlaka Türkiye'ye de hamle yapacaklardır. Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte şu anda bunu bilmektedir, buna göre tedbirlerini almaktadır. Son yıllarda savunma sanayisinde yapılan çalışmalar ve atılan adımlar bunun en önemli göstergesidir. Yine nükleer santrallerle ilgili yapılan çalışmalar Türkiye'nin bu gerçeği görerek buna göre kendisini hazırladığının da en büyük delilidir."

"Elbette ki barıştan ve ateşkesten yanayız"

Destici, iç siyasette herkesin birbirini eleştirebildiğini ama konu milli güvenlik meselesi ve dış politika olduğunda, sağı veya soluyla Cumhur İttifakı ile diğer partilerin, Kürt, Türk, Alevi, Sünni herkesin birlik olmaktan başka bir çare ve çıkar yolunun olmadığını vurguladı.

BBP'nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu nedenle partinin adını "Büyük Birlik" olarak koyduğunu dile getiren Destici, bu milli birlikteliği ortaya koyduktan sonra Türkiye'yi bölmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirtti.

İsrail'in saldırılarını lanetlediğini söyleyen Destici, "Elbette ki barıştan ve ateşkesten yanayız. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar da bu haydutluğu kimsenin yanına kar olarak bırakmamalıdır ve herkes yaptığının bedelini uluslararası mahkemelerde ödemelidir. Cezai müeyyideler mutlaka ama mutlaka uygulanmalıdır." şeklinde konuştu.

Bölgede ve çevrede ateş çemberi oluşmasını istemediklerine dikkati çeken Destici, "Biz huzur ve barış istiyoruz. Bunu sadece Türkiye için değil, bunu tüm bölge ve dünya için istiyoruz." ifadesini kullandı.

Destici, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin taleplerini dinledi.

Programa, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mustafa Destici, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, İsrail, Gazze, Dünya, sivas, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici'den İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika

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