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Politika

Destici'den Trump'a Tepki

Destici\'den Trump\'a Tepki
01.08.2025 13:19
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BBP Başkanı Destici, Trump'ın Türkiye'ye gümrük vergisi kararına karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi kararına tepki göstererek, "Türkiye hemen buna mukabil aynı şekilde karşılık vermelidir, ABD ürünlerine yüzde 15 ek vergi getirdiğini hemen açıklamalıdır. Bu çok ciddi bir meseledir" dedi.

Bir dizi temas için Kayseri'ye gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin ve İslam dünyasının Gazze'de yaşananlara karşı harekete geçmesi ve yardım filosu oluşturması gerektiğini kaydeden Destici, "Şu anda kanayan en büyük yaramız Gazze. Maalesef televizyonlarda izlemeye, onunla ilgili haberleri dinlemeye, sosyal medya platformlarındaki görüntülere bakmaya artık yüreklerimiz dayanmıyor. Artık çocuklar, insanlar, kadınlar Gazze'de açlıktan ölmeye başladılar. Yapılan yardımlara bakıyorsunuz en son paraşütlerle yardımlar atılıyor ve adeta insanlar o yardımlara ulaşmak için büyük uğraş veriyorlar. İnsanlar orada gıda üzerinden birbirine düşsün isteniyor, içeride kavga çıkarmak isteniyor. Yardım kuyrukları oluşturuluyor, sonra toplanma alanlarında bekleyenlerin üzerine terörist İsrail devleti tarafından ya bomba atılıyor ya da silahla taranıyor. Onlarca, yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Gıda bekleme odaları ölüm odalarına dönüşüyor. Maalesef dünya, biz, bütün İslam dünyası seyrediyor. Evet Türkiye ciddi açıklamalar yapıyor ama İsrail hiçbirinden etkilenmiyor. Çünkü Amerika başta olmak üzere büyük ülkeler arkasında ve bu anlamda hiç kimsenin kendisine bir şey yapamayacağına inanıyor. Ben artık Türkiye'nin ve İslam dünyasının harekete geçme zamanının geldiğini düşünüyorum. Bugün yapılacak olan; ülkeler bir araya gelmeli, Türkiye bunu teklif etmeli ve bir yardım filosu oluşturulmalı. Hem denizden, hem karadan bu yardım filoları Gazze'ye girmeli ve insani yardımları bir şekilde ulaştırmalı. Gazzelilerin onuru lekelenmeden bu yardımlar verilmeli. Şayet İsrail bu yardım konvoylarını da bombalarsa artık yapacak bir şey yok, herkes gereğini yapar. Artık nereye kadar böyle?" dedi.

"Böyle hadsizlik olmaz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisini onaylamasına tepki gösteren Destici, Türkiye'nin de aynı şekilde karşılık vermesi gerektiğini söyledi. Destici, "ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi getirmiş. Hiçbir ikili görüşme yok, anlaşma yok. Tek taraflı yüzde 15 gümrük vergisi getiriyor. Türkiye hemen buna mukabil aynı şekilde karşılık vermelidir, ABD ürünlerine yüzde 15 ek vergi getirdiğini hemen açıklamalıdır. Bu çok ciddi bir meseledir. Bizim ilk 6 ay dış ticaret açığımız 50 milyar dolar oldu, 50 milyar dolar da diyelim ki yıl sonuna kadar olacak 100 milyar dolar dış ticaret açığı. Bunun 50-60 milyar dolarını turizmden falan karşılıyoruz, geriye 40-50 milyar dolar cari açık kalıyor. Bu 100 milyar dolar açığımızın 60 milyar doları bir tek ülkeden, o da Çin. Biz Çin'den enerji almıyoruz, petrol almıyoruz, gaz almıyoruz. Biz Çin'den kendi yapabildiğimizi ve etrafımızda daha yakın ülkelerin pek çoğunu yaptığı ürünleri alıyoruz. Bizim Çin'e toplam ihracatımız 5 milyar dolar bile değil. Böyle bir şey kabul edilemez. Biz Çin ürünlerine mutlaka misliyle ek vergi koymamız lazım ki dengeyi sağlayalım. Amerika'ya da yaptığının karşılığını vermemiz lazım, Amerikan ürünlerine yüzde 15 ek vergi getirilmesi lazım. Böyle hadsizlik olmaz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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