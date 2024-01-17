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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 'İyi ki DEVA'yı kurmuşuz' - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: 'İyi ki DEVA'yı kurmuşuz'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, muhalefet partileriyle bir arada olduklarını belirterek, 'İyi ki DEVA'yı kurmuşuz' dedi. Babacan, terör sorununun köküne inerek çözüm vadettiklerini ve Türkiye'nin her alandaki sorunlarına çözüm önerilerini sunduklarını ifade etti. Ayrıca, yerel seçimlerde daha çok çalışma çağrısı yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: \'İyi ki DEVA\'yı kurmuşuz\'
17.01.2024 - 15:56,
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçen yıl gerçekleştirilen genel seçime kadar muhalefet partileriyle bir arada olduklarını belirterek, "Pek çok partinin de içini biraz anladık ya. Seçimden sonra muhalefet partilerinin çoğunda yaşananları da gördük ya; 'İyi ki de DEVA'yı kurmuşuz' diyoruz." ifadesini kullandı.

Karabağlar ilçesinde açılan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde (SKM) partililerle bir araya gelen Babacan, yaptığı konuşmada geçen hafta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlere rahmet diledi.

Terör hadiselerinin herkesi üzdüğünü ama bu haberlere alışmayacaklarını, sorunun köküne inerek çözüm vadettiklerini aktaran Babacan, "Tabii ki silahlı bir örgüt varsa silahlı örgütün karşısında silahlı gücünüz olması gerekiyor. Ama çözüm için çok daha geniş bir çerçevede çalışma gerektiğini de bilmemiz lazım. Ülkeler arası siyasi diyaloğun iyi çalışması lazım. Diplomasinin iyi çalışması lazım. Örgütün yalnızlaştırılması lazım. Daha da önemlisi bunu işin kök sebeplerine inmek lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin her alandaki sorunlarına çözüm önerilerini ansiklopedi haline getirerek sunduklarını, bunu yapan başka bir partinin olmadığını kaydeden Babacan, "Yerel seçimler geliyor değil mi? Yerel seçimlerle ilgili, belediyecilik, yerel yönetimler ve şehircilikle ilgili eylem planımızı ta 2 sene önce yayınladık." dedi.

Konuşmasında muhalefet partilerini de eleştiren Ali Babacan, şunları söyledi:

"Şu seçime kadar muhalefetle de aynı masaya oturduk kalktık ya. Pek çok partinin de içini biraz anladık ya. Seçimden sonra muhalefet partilerinin çoğunda yaşananları da gördük ya; 'İyi ki de DEVA'yı kurmuşuz' diyoruz. ve eğer bugün Türkiye'de DEVA Partisi kurulmamış olsaydı, hemen kollarımızı sıvayıp hep beraber sıfırdan kurar ve yola çıkar, devam ederdik. Çünkü ülkemizin büyük ihtiyacı var."

Partililerden yerel seçimlerde daha çok çalışmalarını isteyen Babacan, açılışı yapılan Karabağlar Seçim Koordinasyon Merkezi'nin hayırlı olmasını temenni etti.

Babacan'a DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İl Başkanı Serap Karaosmanoğlu, partinin Karabağlar Belediye Başkan Adayı Abdullah Kaya ve diğer partililer eşlik etti.

Kaynak: AA
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