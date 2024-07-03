DEVA Partisi Milletvekili: Bu Yılın İlk 5 Ayında 10 Bin Şirket Kapandı

Politika

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, bu yılın ilk 5 ayında 10 bin şirketin kapandığını söyledi.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, organize sanayi bölgelerinde, küçük sanayi sitelerinde sorunlar yaşandığını savundu.

Küresel finans merkezlerine kulak veren iktidarın, yaşananları görmediğini söyleyen Dalgın, reel sektörde yangın meydana geldiğini iddia etti.

Dalgın, ticari kredi faizlerinin yüzde 65'e çıktığını, esnafın fahiş faize mahkum edildiğini öne sürdü.

Karşılıksız çek oranlarının arttığını dile getiren Dalgın, "Bu yılın ilk 5 ayında 10 bin şirket kapandı. Açılan şirket sayısında da yüzde 15'lik azalış var." dedi.

Hayatın makro verilerden ibaret olmadığını kaydeden Dalgın, Türkiye'de çarkların durmak üzere olduğunu belirtti.

Burak Dalgın, "Ülkeyi idare edenlerin tercihlerinin net olması gerekiyor. Benim tarafım net, New York'un değil Balıkesir'in, Londra'nın değil Konya'nın, Hong Kong'un değil Diyarbakır'ın tarafındayım." değerlendirmesinde bulundu.