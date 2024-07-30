DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar, vergi paketinin vatandaşa ek yük getirdiğini söyledi

Politika

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan vergi paketinin, vatandaşın cebine ek yükler getirdiğini söyledi.

Avşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun ile vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanunun vatandaşın cebine ek yükler bindirildiğini ve vatandaştan tasarruf yapmasının istendiğini belirtti.

Kamu İhale Kanunu'nun "pazarlık usulü" başlıklı 21. maddesinin b bendindeki hükme işaret eden Avşar, bu maddenin istismar edildiğini, adrese teslim ihalelerin bu maddeyle yapıldığını savundu. Avşar, "Kanunda istisna olan '21/b pazarlık usulünü' olağan usul olmaktan çıkarmayan, rekabet ortamıyla kamu yararı gözeterek ihaleye çıkmayan, adrese teslim ihalesiz anlayışa son vermeyen iktidar, yurtdışı harçlarını artırarak buna çözüm bulacağını zannediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avşar, Meclise "çözüm" diye sunulan paketlerden bir sonuç görmediklerini savundu.