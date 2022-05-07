DEVA Partisi'nden Davutoğlu'nun 'üçüncü ittifak' önerisine yanıt: Önce 6'lı masa - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun üçüncü ittifak açıklamaları, siyaset camiasında geniş yankı uyandırdı. Üçüncü ittifaka katılması muhtemel olarak görülen DEVA Partisi'nden ise konuya ilişkin bomba bir itiraf geldi.

"FARKLI DÜŞÜNCELERİ YANSITAN BİR PARTİYİZ"

Halk TV'de İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Burada aynı düşünce, aynı dünya görüşü, aynı gelenekten gelmek doğrudur. Eş zamanlı olarak bazı siyasi partiler içerisinde birlikte hareket ettik. Ama yepyeni bir siyasi kültür inşa ettik biz DEVA Partisi'nde. Partimizde toplumun çok değişik kesimlerinden isimler var. Ve parti yönetimimizle, başkanlık divanımızla farklı düşünceleri yansıtan bir yapıya sahibiz" şeklinde konuştu.

"TEKLİF GELDİ AMA 6'LI MASAYI TERCİH ETTİK"

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle ittifak önerisini altı parti bir araya gelmeden önce yapıldığını aktaran Şahin, "Bu düşünce altılı masaya oturmadan önce de DEVA Partisi'ne iletilmiş bir düşünceydi. Ancak biz altılı masada yarınların Türkiye'sini inşa etmenin daha kolay olabileceğini daha doğru bir yöntem olabileceğini düşünerek altılı masada tercih bulunduk" dedi.