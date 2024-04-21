İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var - Son Dakika
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Politika

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

İran\'ın İsrail\'e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu? Cumhurbaşkanlığı\'ndan açıklama var

İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e saldırılarında kullandığı füzelerin Malatya'da bulunan Kürecik'teki radar üssüyle tespit edilerek durdurulduğu iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

21.04.2024 10:15  Güncelleme: 10:21
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e saldırılarında kullandığı füzelerin Kürecik'teki radar üssüyle tespit edilerek durdurulduğu iddialarını yalanladı.

Konuyla ilgili açıklamada "İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"YENİDEN DOLAŞIMA SOKULDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesi sonrasında Kürecik Radar Üssü ile ilgili iddiaların DMM tarafından daha önce de yalanlandığının hatırlatıldığı açıklamada, iddianın asılsız olduğu ve kasıtlı biçimde yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği vurgulandı.

"İSRAİL İLE PAYLAŞILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kürecik'teki radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşılmaktadır. Bu veri paylaşımının amacı, NATO müttefiki ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin korunmasıdır.

Bilgilerin İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir. Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmuştur ve her koşulda olmaya devam edecektir. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

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Son Dakika Politika İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var - Son Dakika

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