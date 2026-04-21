Dijital Bağımlılık ve Silahlanma Uyarısı

21.04.2026 15:36
Yeniden Refah Partisi'nden Kılıç, çocuklar için internet ve silahlanma konularının derinlemesine ele alınmasını istedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Çocuk yaştaki bireyler için internet ve sosyal medya kullanımı, dijital bağımlılık gibi konular acilen masaya yatırılmalıdır." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının, milleti derinden sarstığını belirten Kılıç, "Çocuk yaştaki bireyler için internet ve sosyal medya kullanımı, dijital bağımlılık gibi konular acilen masaya yatırılmalıdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz kaynağını bilmediğimiz ve belki hiçbir zaman da bilemeyeceğimiz kötü niyetli içerik üreticilerinin kuşatması karşısında savunmasız haldedir." açıklamasını yaptı.

Dijital bağımlılıklar yanında ele alınması gereken bir diğer konunun da bireysel silahlanma olduğunu dile getiren Kılıç, "Ruhsatlı veya ruhsatsız ateşli silahlara sahip olanlar ile ellerindeki silahlara sahip çıkamayanların durumu ciddiyetle değerlendirilmelidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de kredili mevduat hesabını kullanan kişi sayısının 32 milyonu aştığını aktaran Kılıç, "Çoğu kullanıcının tam adını bile bilmediği bu hesap, bireysel iflas demek. 86 milyonluk ülkede 32 milyon kişi eksi hesaba düşmüşse kazanan bankalar, borç batağına saplanan ise vatandaşlar olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içi ve yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli belirlediğini anımsatan Kılıç, "Bir hisse 18 bin lira, emeklilerimizin bayram ikramiyesi 4 bin lira. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi, Diyanet'in bir hisse kurban bedeline eşitlenmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

