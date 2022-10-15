Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı

15.10.2022 00:44
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem Serim atandı. Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına ise Emin Akseki atandı.Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yasin Ekrem Serim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı - Son Dakika

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