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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Ülkemiz Avrupa Birliği'ne güç ve taze kan katacaktır" - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Ülkemiz Avrupa Birliği'ne güç ve taze kan katacaktır"

23.11.2021 10:48
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Ülkemiz Avrupa Birliği'ne güç ve taze kan katacaktır"

"AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar Toplantısı" ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri ve akademisyenleri ile bir araya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliğinin bir süreç olduğunu ve ülkemizin AB'ye önemli katkıları...

"AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar Toplantısı" ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri ve akademisyenleri ile bir araya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyeliğinin bir süreç olduğunu ve ülkemizin AB'ye önemli katkıları olacağını ifade etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'AB Sürecimiz ve Gençler için Fırsatlar' toplantısında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'yı ağırladı. Kaymakcı, toplantı öncesinde DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile makamında bir araya geldi.

Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette, Türkiye'nin AB üyelik süreci ile Avrupa Birliği tarafından yürütülen Ufuk Avrupa, Erasmus+, ESC programlarının öğrenci ve akademisyenlere sunduğu fırsatlar konuşuldu.

Daha sonra DEÜ Rektörlük binasında yer alan 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda düzenlenen toplantıda interaktif bir sunum gerçekleştiren Faruk Kaymakcı, katılımcılarla yaptığı çevrim içi anketle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki son durumu değerlendirirken, öğrenci ve akademisyenlerin eğitim ve burs olanaklarıyla ilgili merak ettiği sorulara da yanıt verdi.

Yaptığı interaktif sunumda AB tarafından yürütülen programlar hakkında öğrenci ve akademisyenleri bilgilendiren Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliğinin sunduğu eğitim fırsatlarının önemine değindi.

Türkiye'nin ekonomisiyle, ticaretiyle, yatırımlarıyla, yüzünün batıya dönük olduğunu söyleyen ve AB üyeliği konusunu değerlendiren Kaymakcı, "Türkiye'nin AB üyeliği bir süreçtir. Bu süreçten vazgeçmemek gerekiyor. Türkiye'yi tarımdan sanayiye, yenilikten araştırmaya, eğitimden tüketicinin korunmasına, rekabetten dış politikaya kadar belli bir standarda getirelim, sonra bazı ülkeler bizim üyeliğimizi veto etsin. Bizim için AB üyelik süreci, AB'ye üye olmak kadar önem taşıyor" dedi.

Türkiye'nin Avrupa için de büyük bir değer olduğunu belirten Kaymakcı, "Birleşik Krallık AB'den çıkmışken ülkemiz Avrupa Birliği'ne güç ve taze kan katacaktır. Büyük Türkiye AB'ye büyük katkıda bulunacaktır" diye konuştu. Avrupa Birliği'nin 2050'de yeşil ve dijital bir Avrupa Kıtası hedeflediğini sözlerine ekleyen Kaymakcı, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiğini ifade ederek, ticaretin de buna göre şekilleneceğini dile getirdi.

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu ise Türkiye'nin olmadığı bir Avrupa'nın geleceğini hayal edemediklerini ifade ederek, "AB'ye üyelik kadar AB'ye üyelik sürecindeki kriterlere de önem vermemiz gerekiyor. Burada karşılıklı olarak birçok şey öğrendiğimizi düşünüyoruz. Ülkemizin gayretlerinin uzun vadede olumlu sonuçlanacağına da inanıyoruz. Üniversite olarak biz de öğrencilerimizin gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki kariyerlerine yönelik mesleki katkı sağlayacak projelere öncelik veriyoruz" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Ülkemiz Avrupa Birliği'ne güç ve taze kan katacaktır
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Ülkemiz Avrupa Birliği'ne güç ve taze kan katacaktır
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Ülkemiz Avrupa Birliği'ne güç ve taze kan katacaktır
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Ülkemiz Avrupa Birliği'ne güç ve taze kan katacaktır
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Ülkemiz Avrupa Birliği'ne güç ve taze kan katacaktır

Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Ülkemiz Avrupa Birliği'ne güç ve taze kan katacaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Ülkemiz Avrupa Birliği'ne güç ve taze kan katacaktır" - Son Dakika
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