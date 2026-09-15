Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna-Rusya arasında mutabakat için gayreti artırdıklarını söyledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna-Rusya arasında mutabakata varılması için gayretlerini artırdıklarını belirtti. Fidan'ın açıklaması, taraflar arasındaki görüşmelerde çözüm arayışlarının sürdüğünü gösteriyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "(Ukrayna- Rusya arasında) Mutabakata varılması için gayretimizi artırdık."
Kaynak: İHA
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