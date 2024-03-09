Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Phil Gordon'u Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Phil Gordon'u Vaşington Büyükelçiliği'nde kabul etti - WASHINGTON
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa meyve sebze halinde esnafı ziyaret etti. Beştaş ve Çepni, vatandaşlarla sohbet ederek sorunları dinledi ve çözüm önerileri sundu.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Belediye tarafından yapılan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü'nün açılışı düğünleri aratmadı. Açılışa katılan binlerce kişi köprünün açılmasını canlı müzik eşliğinde halay çekerek kutladı.
AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi adayları Muhterem Kılıç, Esra Özbek Balcı, Muammer Özcura, Mehmet Savurgan, Cevdet Korkmaz, Veli Arda ve Murat Avşarünal, Kütahya merkez ve köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek destek istiyor. Adaylar, köy ziyaretlerinde muhtarlar ve köylülerle bilgi alışverişinde bulunuyor. Muhtarlar ve köylülerin taleplerini dinleyen adaylar, köylerdeki sorunları tespit ederek çözüm için çalışmalarını sürdürüyor.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle 200 kadının katıldığı kültür gezisi düzenledi. İstanbul'un tarihi yerlerini ziyaret eden kadınlar, belediye başkanına teşekkür etti.
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