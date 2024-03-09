Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Phil Gordon'u Kabul Etti

AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi Adayları Vatandaşlarla Buluşuyor

AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi adayları Muhterem Kılıç, Esra Özbek Balcı, Muammer Özcura, Mehmet Savurgan, Cevdet Korkmaz, Veli Arda ve Murat Avşarünal, Kütahya merkez ve köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek destek istiyor. Adaylar, köy ziyaretlerinde muhtarlar ve köylülerle bilgi alışverişinde bulunuyor. Muhtarlar ve köylülerin taleplerini dinleyen adaylar, köylerdeki sorunları tespit ederek çözüm için çalışmalarını sürdürüyor.