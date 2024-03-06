Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 7-8 Mart tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleşeceği ve Bakan Fidan'ın Stratejik Mekanizma toplantısına katılarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşeceği açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanımız, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sözkonusu ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın bu çerçevede ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la biraraya gelmesi ve ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunması öngörülmektedir." - ANKARA
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Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 15 operasyonda toplamda 243 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 15 organizatör tutuklandı ve suçtan elde edilen gelirlere el konuldu.
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