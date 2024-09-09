Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılacak

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere Kahire'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Arap Ligi (AL) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere 10 Eylül tarihinde Kahire'ye gidecek. Fidan'ın, AL Dışişleri Bakanları Konseyine hitap etmesi ve muhatapları ile ikili görüşmeler yapması öngörülüyor. - ANKARA