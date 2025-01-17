DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Azerbaycan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 18 Ocak 2025 tarihinde Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir" denildi.
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'a Çalışma Ziyareti Gerçekleştirecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?