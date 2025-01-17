Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'a Çalışma Ziyareti Gerçekleştirecek

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Azerbaycan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 18 Ocak 2025 tarihinde Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir" denildi.