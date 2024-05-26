Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika\'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere Belçika'ya gitti. Brüksel'de bulunan Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

26.05.2024 21:48
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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