Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi\'ndeki Filistin toplantısına katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere 23 Ocak'ta New York'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, BM Güvenlik Konseyi'nin 23 Ocak 2024 tarihinde yapılacak Filistin konulu toplantısına katılmak üzere New York'u ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ziyaret vesilesiyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir" denildi. (DHA