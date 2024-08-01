Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da tarihi bir tutuklu takası operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.
Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonda görev alan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personellerini yürekten tebrik ettiğini belirterek, " Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan tarihi tutuklu takası operasyonu açıklaması - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?