Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze'deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze'deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki şehit sayısının 40 bine yaklaştığını ve milyonlarca Filistinlinin evlerini yitirerek göç etmek zorunda kaldığını belirtti. Fidan, İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında hesap vereceğine inandığını söyledi.

25.07.2024 21:58
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Gazze'deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı. Milyonlarca Filistinli evlerini yitirdi, göç etmek zorunda kaldı. Başta Netanyahu olmak üzere bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum" dedi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki şehit sayısının 40 bine yaklaştığını ve milyonlarca Filistinlinin evlerini yitirerek göç etmek zorunda kaldığını belirtti. Başta Netanyahu olmak üzere bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inandığını dile getiren Fidan, "Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir. Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze'deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı - Son Dakika
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