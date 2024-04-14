Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı

Diplomatik kaynaklar: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi" - ANKARA
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Kırıkkale'de AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, seçimlerde çıkan bir oy verme tartışması sonucu muhtar adayı Ş.İ. tarafından tüfekle vuruldu. Ayağından yaralanan Irmak, hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli Ş.İ. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, ilçe merkezinde bir kahvehanede meydana geldi. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve muhtar adayı Ş.İ., Irmak'a tüfekle ateş açtı.
Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İtalya'da bir camide yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması gerektiğini söyledi. Erbaş, mazlumun inancına, ırkına veya dinine bakılmaması gerektiğini vurgulayarak, dünyadaki olumsuzlukların sadece Müslümanlara bırakılamayacağını belirtti. Ayrıca, insan hakları ve insancıl davranmanın temelini İslam'ın attığını ifade etti.
Orta Doğu'da gerilimi azaltmak için tüm ülkeleri sorumluluk almaya çağıran BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Daha fazla savaşı ne bölge, ne de dünya kaldırabilir" dedi.
Tahran yönetimi ilk kez kendi toprakları üzerinden İsrail'i hedef aldı.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak, muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Olayın sebebi ise tartışma yaşanmasıdır.
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