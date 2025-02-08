Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili konular ve Filistin'deki durum ele alındı.
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