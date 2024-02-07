Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.

07.02.2024 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Tripoli, Libya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:34:01. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement