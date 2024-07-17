Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Devlet Başkanı ve CNSP Başkanı ile görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Devlet Başkanı, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Başkanı General Abdourahamane Tiani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Nijer'de temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Niamey'de Nijer Devlet Başkanı, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Başkanı General Abdourahamane Tiani ile görüştü.

Bakan Fidan, Nijer temasları çerçevesinde bugün Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ve Nijer Dışişleri Bakanı Bakary Yaou Sangare ile bir araya gelmişti. - NİAMEY