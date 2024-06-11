Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijniy Novgorod'da dört ülke dışişleri bakanıyla görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijniy Novgorod kentindeki temasları çerçevesinde Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere dün geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, dün başkent Moskova'da temasların ardından BRICS+ Toplantısı'na katılmak üzere Nijniy Novgorod kentine geçti. Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Nijniy Novgorod kentindeki temasları çerçevesinde Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu ile bir araya geldi. - NİJNİY NOVGOROD