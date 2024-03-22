Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Moskova'daki terör saldırısını kınadı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan'ın, Moskova'daki terör saldırısını kınadığı, Rusya halkına ve hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve tüm Türk halkının başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi. - ANKARA
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, partinin 488 bin üye kaydına ulaştığını ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduklarını belirtti. Erbakan, hedeflerinin bir milyon üye sayısına ulaşmak olduğunu ve 31 Mart seçimlerinde oylarını arttıracaklarını söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti ve konuşmasında Gazze'nin işgal altında olduğu günden beri sokaklara çıkan insanlık cephesine değindi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir tesiste yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı güven ve istikrarın en büyük güç olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında soydaşları ve destekçileri olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin üzerindeki sorumluluğun arttığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin gücünü korumak ve ileri hedeflerine ulaşmak için çabalayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Terör bütün dünyanın belası. Dolayısıyla terör konusunda uluslararası işbirliğini arttırmamız lazım.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Vali Çelik, muhtarlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Programa, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve muhtarlar da katıldı.
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