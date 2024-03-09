Dışişleri Bakanı Hakan Fidan SETA Washington Şubesi'nde gündemi değerlendirdi

CHP lideri Özel'den "Burcu Köksal" açıklaması: Kendisine 'Böyle bir ifadeye ne gerek var?' diye sordum

CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı gösterilen Burcu Köksal'ın, "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni bir açıklama geldi. Özel, "Konuşma sırasında fark etsem düzeltme yapardım. Kendisine telefonda sordum; 'Böyle bir ifadeye ne gerek var?' diye. Ben kendisine, 'Bu ifade sonrası tansiyon yükselir, bunu Uşak'ta düzeltiyorum' dedim. O da 'Aman başkanım düzeltin' dedi." ifadelerini kullandı.