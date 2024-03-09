Dışişleri Bakanı Hakan Fidan SETA Washington Şubesi'nin düzenlediği buluşmada gündemi değerlendirdi - WASHINGTON
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan SETA Washington Şubesi'nde gündemi değerlendirdi - Son Dakika
AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi adayları Muhterem Kılıç, Esra Özbek Balcı, Muammer Özcura, Mehmet Savurgan, Cevdet Korkmaz, Veli Arda ve Murat Avşarünal, Kütahya merkez ve köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek destek istiyor. Adaylar, köy ziyaretlerinde muhtarlar ve köylülerle bilgi alışverişinde bulunuyor. Muhtarlar ve köylülerin taleplerini dinleyen adaylar, köylerdeki sorunları tespit ederek çözüm için çalışmalarını sürdürüyor.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle 200 kadının katıldığı kültür gezisi düzenledi. İstanbul'un tarihi yerlerini ziyaret eden kadınlar, belediye başkanına teşekkür etti.
CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı gösterilen Burcu Köksal'ın, "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yeni bir açıklama geldi. Özel, "Konuşma sırasında fark etsem düzeltme yapardım. Kendisine telefonda sordum; 'Böyle bir ifadeye ne gerek var?' diye. Ben kendisine, 'Bu ifade sonrası tansiyon yükselir, bunu Uşak'ta düzeltiyorum' dedim. O da 'Aman başkanım düzeltin' dedi." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Tüm topraklarımıza adil bir barış getirmek istiyoruz.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılacak genel seçimlerde partiyi iktidar yapmayı hedeflediğini ve yapamazsa görevde durmayacağını belirtti. Ayrıca, CHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmamasının dezavantaj olduğunu ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin etrafındaki ülkelerdeki yangınlara rağmen güvenli bir liman olduğunu belirtti. Özhaseki, ayrıca yerel seçim sürecinde yaşanan olayları eleştirerek, hizmet odaklı olduklarını vurguladı.
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