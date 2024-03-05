Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tunus Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Nebil Ammar ile araya geldi.
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Suudi Arabistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına başladı. Bakan Fidan, Cidde kentinde Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Nebil Ammar ile araya geldi. - CİDDE
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret ederek, metro projeleri hakkında bilgi verdi. Altınok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile işbirliği içinde havaalanı metrosu projesinin gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, trafik sorununa da değinen Altınok, Ankara'nın gelişen bir şehir olduğunu ve yapılan alt yapı çalışmalarının yetersiz olduğunu ifade etti. Ziyarette, Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan ve diğer parti yetkilileri de hazır bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan ayına kadar İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısında bulunarak, bir anlaşma olmazsa İsrail'de ve özellikle Kudüs'te durumun 'çok, çok tehlikeli' olacağını söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 151 gündür sürerken, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yeni bir esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına yönelik çabalar devam ediyor. Biden, anlaşma konusunda İsrail'in işbirliği yaptığı belirterek, 'Ateşkese ihtiyacımız var' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelerek TÜRKSAT 6A uydusunun bu sene uzaya gönderileceğini ve 5G teknolojisine geçiş sürecinin 2026 yılında tamamlanacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da yaptığı açılış törenlerinde hayırseverlere teşekkür ederken, belediye başkanlarına da ders verilmesi gerektiğini belirtti. Tekin, yerel yönetimlerin eğitim yatırımlarında önemli destekçiler olduğunu vurgulayarak, bazı belediye başkanlarının okul yapımını engellemek ve yapılan okulları istenilen şekilde eğitim vermemek için ellerinden geleni yaptığını ifade etti. Ayrıca, çocukların okul dışında da sanata ve bilime yönelmesi için projelerin önemli olduğunu söyleyen Tekin, belediyelerin bu konuda destek olmasının önemli olduğunu belirtti.
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