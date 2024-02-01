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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüştü - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov\'la görüştü

Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

01.02.2024 16:11  Güncelleme: 16:12
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Diplomatik kaynaklar: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la bugün telefonda görüştü." - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la görüştü - Son Dakika
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