Dışişleri Bakanlığı: AP'nin sığ ve vizyonsuz değerlendirmesini reddediyoruz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: AP'nin sığ ve vizyonsuz değerlendirmesini reddediyoruz

07.06.2022 20:52
Dışişleri Bakanlığı: AP'nin sığ ve vizyonsuz değerlendirmesini reddediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kabul edilen 2021 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin, "Ülkemiz ve AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çabalarla güçlendirilmesi ihtiyacı ortadayken, AP'nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek, raporda önyargılı...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kabul edilen 2021 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin, "Ülkemiz ve AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çabalarla güçlendirilmesi ihtiyacı ortadayken, AP'nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek, raporda önyargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AP'nin tavsiye kararı niteliğinde olan 2021 Yılı Türkiye Raporu, 7 Haziran 2022 tarihinde AP Genel Kurulu'nda kabul edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Ülkemiz ve AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çabalarla güçlendirilmesi ihtiyacı ortadayken, AP'nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek, raporda önyargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz. AP'den öncelikli beklentimiz, dar görüşlü çevrelerin gündemine alet olmaması ve katılım müzakere sürecinin canlandırılması için AB kurumlarına yönelik teşvik edici bir tutum sergilemesidir. Maalesef AP bugüne kadar bunun tam tersi bir tutum takınmıştır. Terör örgütü üyelerinin AP içerisinde yuvalanmalarına ve terör propagandası yapmalarına dahi müsamaha gösteren AP'nin bu tutumu aslında şaşırtıcı da değildir. AP böylece Türk kamuoyu nezdinde hem inandırıcılığını hem de güvenirliğini yitirmiştir" denildi.

Açıklamada, raporda yer alan Türkiye'ye dair demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına ilişkin iddialar ile Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında bir- iki AB üyesinin dar görüşlü çıkar sağlama çabalarını yansıtan temelsiz görüşlerin Türkiye için hiçbir hükmünün bulunmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bizim AB'den beklentimiz, öncelikle tüm AB kurumlarının Türkiye'ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu çerçevede katılım sürecinin canlandırılması, Vize Serbestisi Diyaloğu'nun hızlandırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması, terörle mücadelede iş birliğinin artırılması, göç işbirliği kapsamında özellikle Gönüllü İnsani Geri Kabul Planı'nın hayata geçirilmesidir. Bu konularda atılacak adımları teşvik etmek yerine, Türkiye'yi sığ bir bakış açısıyla değerlendiren bu rapor AP'nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğini teşkil etmekte ve sadece AP'nin itibarını zedelemektedir."


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Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: AP'nin sığ ve vizyonsuz değerlendirmesini reddediyoruz - Son Dakika

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