Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da darbe girişimini kınadı

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da darbe girişimi haberleri sonrası meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti'ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bolivya'da demokratik düzenin ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA