Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da darbe girişimini kınadı - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da darbe girişimini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da meşru hükümetleri devirmeye yönelik darbe girişimi haberlerini derin endişeyle karşıladığını açıkladı. Açıklamada, demokratik düzenin ve istikrar ortamının hızla yeniden tesis edilmesi temenni edilirken, darbe ve askeri müdahalelere karşı oldukları ve tüm hükümet devirme eylemlerini şiddetle kınadıkları vurgulandı.

27.06.2024 01:27
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Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da darbe girişimi haberleri sonrası meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti'ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bolivya'da demokratik düzenin ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da darbe girişimini kınadı - Son Dakika

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