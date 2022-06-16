Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: Almanya'yı İki Müttefik Arasında Taraf Tutmamaya Davet Ediyoruz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: Almanya'yı İki Müttefik Arasında Taraf Tutmamaya Davet Ediyoruz

16.06.2022 12:28
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: Almanya'yı İki Müttefik Arasında Taraf Tutmamaya Davet Ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner’ın Türkiye ile ilgili sözlerine ilişkin, “Alman Sözcü’nün, ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez. Almanya’yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner'ın Türkiye ile ilgili sözlerine ilişkin, "Alman Sözcü'nün, ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez. Almanya'yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner'ın "Türkiye'nin Yunanistan'ın hava sahasını ihlal etmesi endişe yaratıyor" sözlerine ilişkin soruya yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamaya göre Bilgiç, şunları kaydetti:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün dün yaptığı basın toplantısında Yunanistan'ın hukuk dışı iddiaları temelindeki Türkiye aleyhinde sarf ettiği talihsiz sözleri esef vericidir.

Alman Sözcü'nün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez.

"ALMAN SÖZCÜ'YE, GÜVEN ARTIRICI ÖNELMLER TOPLANTILARINI DONDURAN TARAFIN TÜRKİYE OLMADIĞINI HATIRLATMAK İSTERİZ"

Alman Sözcü'ye, ikili ve NATO bünyesindeki Güven Artırıcı Önlemler toplantılarına, yapılan davetlere rağmen bir yıldır icabet etmeyen ve Ege'de yaşanan son gerginliği bahane ederek bu toplantıları dondurduğunu açıklayan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatmak isteriz.

Diyalog ve gerilimin azaltılması için çaba sarf ettiğini iddia eden Almanya'yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: Almanya'yı İki Müttefik Arasında Taraf Tutmamaya Davet Ediyoruz - Son Dakika

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