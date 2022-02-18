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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da

18.02.2022 03:33

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gitti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gitti. Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından kabul edilecek olan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası İslam Üniversitesi'nde İslamofobi konulu konferans verecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir heyetle Pakistan'a gitti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Lahor Allame İkbal Uluslararası Havalimanı'nda Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Dr. Pir Nurul Hak Kadri tarafından karşılandı. Başkan Erbaş, karşılamada dost ve kardeş ülke Pakistan'da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Başkan Erbaş, Pakistan programı kapsamında önce Lahor'da ardından Başkent İslamabad'da temaslarda bulunacak.

Başkan Erbaş, Lahor'da Badşahi Camii'nde Cuma namazı kıldıracak, ardından Sahipzade Ahmet Ali İslam Enstitüsü'nde konferans verecek. Pencap Valisi Muhammed Server'i de ziyaret edecek olan Başkan Erbaş, Cumartesi günü de Pencap Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Seyid Hassan ile bir araya gelecek.

Başkan Erbaş'ın Pakistan programının ikinci durağı başkent İslamabad olacak. Pakistan Başbakan'ı İmran Han tarafından kabul edilecek olan Başkan Erbaş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser, Din Hizmetleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Dr. Pir Nurul Hak Kadri, Federal Eğitim Bakanı Şevket Mahmut'u ziyaret edecek. Ziyaretlerde heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Ayrıca Başkan Erbaş, Uluslararası İslam Üniversitesi'nde İslamofobi konulu bir konferans verecek.

Başkan Erbaş'a Pakistan ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Mustafa Bülent Dadaş eşlik ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Pakistan, İslam, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Pakistan'da - Son Dakika


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