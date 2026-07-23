Diyanet'ten Kalıcı Eser Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Biz bir vakıf medeniyetiyiz. Yurdumuzun her yerini, bu bayrağın dalgalandığı her noktayı, bu ezanların okunduğu her mekanı imar ederiz." ifadesini kullandı.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Bolu'da düzenlenen "Beşi Bir Günde Toplu Açılış ve Vefa" programına katıldı.

Programda konuşan Arpaguş, Cenab-ı Hakk'ın insanı eşref-i mahlukat olarak yarattığını ve bu payeyi de insanoğluna verdiğini vurgulayarak, "Ama baki olan kendisidir. Yarattığı, ruhundan üflediği, varlık sahnesine getirdiği her şey için ise fanilik elbisesi giydirir. İnsanoğlu eşrefi mahlukat olmasına, bütün mahlukata hükmetmesine rağmen fani bir varlıktır. Ancak o hep ebediyet peşinde koşar. Ama nihayetinde ömrünü tamamladığında ebedi aleme geçiş kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

Arpaguş, şöyle konuştu:

"O zaman ebediyetin peşinde koşarken kalıcı olmanın arzusunda ise kalıcı eserler bırakması gerekir yeryüzünde. Ta ki kıyamete kadar insanlığın, varlığın, yaratıcının hizmetinde, yaratıcının insanlara rehber olarak gönderdiği yüce Peygamberin hizmetinde devam edecek kalıcı eserler bırakmak, insanı bu alemde baki kılar. Onun için demez miyiz 'Baki kalan kubbede hoş bir sada imiş.' Bu fani kubbede baki bir sadaka bırakmak istiyorsak, sadaka-i cariye dediğimiz kıyamete kadar hayır, iyilik ve güzellik adına hizmet verecek kalıcı eserler bırakmak en güzelidir ve insana beka perdesini, yolunu açacak olan da budur."

"Ülkemiz vakıf insanlarla dolu"

Geride bırakılan hayırlı evlat ve ilmin de sadaka-i cariye olduğunu dile getiren Arpaguş, "Biz bir vakıf medeniyetiyiz. Yurdumuzun her yerini, bu bayrağın dalgalandığı her noktayı, bu ezanların okunduğu her mekanı imar ederiz. Çünkü Cenab-ı Hak, 'Sizi topraktan yarattı ve oranın imarıyla memur kıldı.' buyurur. Bize ebediyet yolunu açacak, bu yaşadığımız alanı, bu fani geçici dünyayı, ebedi kılabilmek için hayırlı güzel ameller bırakabilmektir geride." ifadelerine yer verdi.

???????Arpaguş, hayatının her anını güzelliğe, iyiliğe, insanlığın içinde yaşadığı toplumun hayrına harcayan vakıf insanların bu ebediyet arzusunu ve bu toplumun imarını hiçbir gün aksatmadan yapan insanlar olduğuna işaret ederek, "Allah'a binlerce hamdüsenalar olsun, ülkemiz böylesi vakıf insanlarla dolu. Bugün burada da görüyoruz ki bu kutlu şehrimiz, bu maneviyat yüklü şehrimiz Bolu da, bu vakıf insanlardan nasibini almış ve bu toprakların imarı için her türlü fedakarlıktan kaçınmayan bu muazzez dostlarımız da bu topraklarda mevcut. Cenab-ı Hakk'a ne kadar hamdüsena etsek azdır." değerlendirmesinde bulundu.

Arpaguş, yapılan dua ve kurdele kesim töreninin ardından, açılışı yapılan Hatice Ana Değerler Eğitimi Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Programa, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Arpaguş, Bolu Valiliği ve Bolu İl Müftülüğünü de ziyaret etti.