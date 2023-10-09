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Diyarbakır'da Öcalan'ın çıkarılmasının yıl dönümünde izinsiz yürüyüş: 100 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır'da Öcalan'ın çıkarılmasının yıl dönümünde izinsiz yürüyüş: 100 gözaltı

Diyarbakır\'da Öcalan\'ın çıkarılmasının yıl dönümünde izinsiz yürüyüş: 100 gözaltı
Son Güncelleme: 09.10.2023 16:43

Diyarbakır'da, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde yapılan izinsiz yürüyüşte 100 kişi gözaltına alındı. Yeni ismi Demokratik Halklar Partisi olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekilleri de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde yapılan izinsiz yürüyüşte 100 kişi gözaltına alındı.
Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında yeni ismi Demokratik Halklar Partisi (DHP) olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi milletvekilleri Ömer Öcalan, Sırrı Sakık, Salihe Aydeniz, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Ferit Şenyaşar'ın da olduğu milletvekilleri, parti temsilcilerinden oluşan grup, Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda izinsiz basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi.
Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Çıkan arbede sonrası 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların işlemleri devam ediyor.
Polisin çevrede güvenlik önlemi sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Diyarbakır'da Öcalan'ın çıkarılmasının yıl dönümünde izinsiz yürüyüş: 100 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Öcalan'ın çıkarılmasının yıl dönümünde izinsiz yürüyüş: 100 gözaltı - Son Dakika
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