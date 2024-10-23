Doğan\'ın Ankara temasları sürüyor

Politika

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ankara'da katıldığı toplantıların ardından bir dizi temaslarda bulundu.

İlk olarak Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılan Doğan, sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti.

TBMM ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ile bir araya gelen Doğan, yerel yönetim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu Zeybek'e belediyecilik hizmetleri ile ilgili bilgi verdi.

Milletvekili Zeybek ise, Doğan'a ziyaretleri için teşekkür ederek başarılar diledi.

Ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile birlikte CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'i de makamında ziyaret eden Doğan, projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Her iki belediye Başkanının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Öztürkmen ise, Nizip ve Şehitkamil ilçelerini önemsediğini ifade ederek her iki ilçe için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu belirterek ziyaretleri için Belediye Başkanları Doğan ve Yılmaz'a teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katılıp haftalık konuşmasını gerçekleştirdiği CHP Grup toplantısına da katılan Belediye Başkanı Doğan, partisinin hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğini söyledi. - GAZİANTEP