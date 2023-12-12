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Doğan: "Traktörün bile giremediği yolları otomobille girilebilir bir hale getirdik" - Son Dakika
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Doğan: "Traktörün bile giremediği yolları otomobille girilebilir bir hale getirdik"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çevre düzenleme çalışmalarımız ile birlikte vatandaşlarımız Yeşilırmak Nehri boyunca aileleri ve sevdikleri ile birlikte yol boyu huzurla yürüyor, bisikletini sürüyor.

Doğan: "Traktörün bile giremediği yolları otomobille girilebilir bir hale getirdik"
12.12.2023 - 17:19,
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Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çevre düzenleme çalışmalarımız ile birlikte vatandaşlarımız Yeşilırmak Nehri boyunca aileleri ve sevdikleri ile birlikte yol boyu huzurla yürüyor, bisikletini sürüyor. Bir yandan da kırsal mahallelerimizde tarımsal üretimi de desteklemek adına önceden traktörün dahi giremediği yolları otomobille girilebilir bir hale getirdik" dedi.

İlçenin ulaşım ağını güçlendirdiklerini, 143 mahallenin tamamında çalışmaların yapıldığını belirten Başkan Halit Doğan, "Çarşambamızda göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gönüllere giden yollar inşa etmek, vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlamak; altyapısı, üstyapısı ve çevre düzenlemesi ile örnek bir kent olmak için sahadayız. Öncelikle altyapı çalışmalarımızı tamamlamak hedefimiz. Altyapı çalışmalarımızın tamamlandığı alanlarda üstyapı çalışmaları; çevre düzenlemeleri, aydınlatmalar, parklar, çocuk oyun alanları ile Çarşambamızı daha da güzel bir hale getirmek için çalışıyoruz. Bu manada Gazi Bulvarımız örnek bir alan oldu. Vatandaşlarımız aileleriyle, gençlerimiz arkadaşlarıyla yaz boyu Yeşilırmak Nehri kıyısında gece ve gündüzün tadını çıkardı. Her mahallemiz bizim için çok önemli, her vatandaşımıza dokunmak, hizmet götürmek çok kıymetli. 143 mahallemizin tamamında çalışmalarımız sürüyor. Son 1 aylık süre zarfında 27 mahallemizde sathi kaplama çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gönüllere giden yollar yapıyor; Çarşambamıza yakışır cadde ve sokakları hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.

Çarşamba Belediyesi tarafından 2019 yılından bugüne 2 milyon 531 bin 711 ton stabilize (kırma) malzeme ile mahallelerde 4 bin 200 kilometre stabilize yol bakım yapıldı. Belediye ekipleri şehir içerisinde ihtiyaç duyulan noktalarda 152 bin 450 metrekare parke uygulaması ve bakım onarımı çalışmaları gerçekleştirdi.

Çarşamba Belediyesince mahallelerde toplam 99 kilometre (85 bin 817 metreküp) beton kaplama yol çalışması, 40 kilometre yol genişletme çalışmaları ve bakımı, 200 kilometre (1.201,2 metrekare) sathi kaplama asfalt yol çalışması ve 20 bin ton BSK malzeme ile muhtelif alanlarda asfalt yama bakım ve onarımı yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Halit Doğan, Ulaşım, Çevre, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Doğan: 'Traktörün bile giremediği yolları otomobille girilebilir bir hale getirdik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğan: "Traktörün bile giremediği yolları otomobille girilebilir bir hale getirdik" - Son Dakika
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