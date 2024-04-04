Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram göreve başladı

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde Doğanşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Bayram mazbatasını alarak göreve başladı.

Doğanşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Bayram, mazbatasını aldı. Bayram düzenlenen devir teslim töreni sonrası göreve başladı.

Törende konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, "Hep beraber başardık. Bize destek veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Kimsenin değil, herkesin ve herkesimin tüm Doğanşehir'in başkanıyım. Ayrıştırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Hep birlikte Doğanşehir'imize güzel hizmetler yapacağız. Bu seçimin galibi demokrasidir ve Doğanşehir halkının özgür iradesidir. Bizler her kesimin başkanı olacağız, hak hukuk adalet terazisinde hareket edeceğiz. Vatandaşın hakkını vatandaşa vereceğiz bu belediyenin kapısı size hep açık olacak tabi ki ama vatandaşımızın bizlere gelmesine gerek yok biz onların ayağına gideceğiz hep sahada olacağız. Hiçbir zaman makamda oturan biri olmadım ve olmayacağım her zaman sahada sizlerin içinde olacağım. Doğanşehir yorgun Doğanşehir yıkık sizler bize inandınız bu Doğanşehir'i ayağa kaldırmak boynumuzun borcu. Çiftçisinden, esnafına, hayvancısına, vatandaşına, gencine, yaşlısına en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Biz bu makama gelmeden önce sizlerle projelerimizi paylaşırken yapabileceklerimizi taahhüt ettik ve bu yapacaklarımı acil eylem planı ile başlatacağız şehrin canlılığını arttıracağız. Üzerimize çok iş düşüyor Doğanşehir'i ayağa kaldırırken siz değerli personellerime de çok iş düşüyor birlikte bu yükü sırtlayacağız" diye konuştu. - MALATYA